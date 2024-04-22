2023-2024 Kültür Sanat Sezonunu Türk astronom, dil bilimci ve matematikçi Ali Kuşçu’ya ithaf eden Esenler Belediyesi, “Yapay Zekâ Atölyesi”ne ev sahipliği yaptı. Gençler, geleceğin algoritması olan yapay zekâ ve güncel teknolojik gelişmelerle ilgili kapsamlı bir eğitim aldı.

Ali Kuşçu Kültür Sanat Sezonu’na özel pek çok projeyi hayata geçiren Esenler Belediyesi, gençlerin akıllı teknolojiler hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmesi amacıyla “Yapay Zekâ Atölyesi” düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 6 hafta boyunca Muhamed Cavid Ensari’nin eğitmenliğinde gerçekleşen atölyede, “Yapay Zekâ ve Akıllı Teknolojilerin Temel Kavramları”, “Makine Öğrenmesi”,“Derin Öğrenmeye Giriş”, “Veri Ön İşleme”, “Görüntü İşleme ve Görsel Tanım”, “Doğal Dil İşleme” ve “Yapay Zekâ ve Etik” başlıklı uygulamalı interaktif eğitimler verildi. Öğrencilere program sonunda katılım belgesinin sahibi oldu.

Denetimlerin iyi yapılması gerekiyor

Yapay zeka atölyesi eğitmeni Muhamed Cavid Ensari, atölyede ilk olarak temel kavramları ele aldıklarını söyleyerek “Veriler ve veriler üzerinde ön işlemleri çalıştık. ‘El yazı tanımı’ ve ‘duygu analizi’ başlıklarında öğrencilerimiz projeler yaptılar. Burada veri setleri oluşturdular. Sonrasında projelerini sundular. Yapay zekâyla günümüzde de her alanda karşılaşıyoruz. Son dönemde ChatGBT gibi yazılımlar hayatımızı etkileyecek boyuta geldi. Yapay zekâyla birlikte gelen bir etik kavramı da var. Sadece bireysel boyutta değil kurumsal boyutta da denetimlerin iyi yapılması gerekiyor. Yapay zekânın zararları ve faydalarından ziyade onu nasıl kullanacağımız önemlidir” dedi.

"Kendi robotlarımı geliştiriyorum"

Atölye kursiyerlerden Adil Uzundağ “Eğitim çok güzeldi. Hem yapay zekânın temellerini öğrenmiş olduk. Hem de kendimiz bir yapay zekâ modeli oluşturma fırsatı bulduk. Ekip çalışmasını da öğrenmiş olduk. Yapay zekâ yaklaşık 10 yıl sonra inanılmaz seviyelere ulaşır diye düşünüyorum. Eğitim benim açımdan çok faydalı oldu. Ben mekatronik mühendisliği öğrencisiyim. Bu alan da bir nebze yapay zekâyı kapsıyor. Ben kendi robotlarımı geliştiriyorum. Yapay zekâyı da buna kattığım zaman gerçek manada akıllı robotlar geliştirmiş oluyorum. Bu da benim için çok önemli” diye konuştu.

"İş imkanları artacak"

Duygu Akdeniz ise şunları kaydetti:

“Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Benim yapay zekâ ve veri bilimine ilgim olduğu için bu atölyeye katıldım. Burada yapay zekânın ve veri biliminin temellerini, veri işleme, Pyhton ve görselleştirme ile genel bilgileri öğrendik ve son olarak bir proje ödevi yaptık. Yapay zekanın her alanda etkisinin olacağını düşünüyorum. Yapay zekâ ile pek çok iş imkanları artacak. Yapay zekâyı kullanarak hayatımızı kolaylaştırabiliriz.”