Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen olaylara dikkat çekerek, kamu düzenini bozmaya yönelik girişimlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, "Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca polis ekiplerinin gece gündüz demeden görev başında olduğunu belirten Yerlikaya, güvenlik güçlerinin kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ifade etti.