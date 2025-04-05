Tatilin sadece bir gününde meydana gelen 580 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 855 kişi de yaralandı.

Bakan Yerlikaya, 7 günlük tatil süresince (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ülke genelinde 62 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7.388 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

Ayrıca, Pendik Kurnaköy gişeleri mevkiinde bu sabah meydana gelen feci kazada, bir otomobilin gişelerde bekleyen TIR’ın altına girmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bayram boyunca denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Yerlikaya, sadece 4 Nisan 2025 Cuma günü 628.532 aracın denetlendiğini, 26.475 araca hız ve radar, 46.094 araca ise diğer trafik işlemlerinin uygulandığını kaydetti.

Trafik güvenliği için gece gündüz çalışan ekiplerin çabalarına dikkat çeken Bakan, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu: “Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”

Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.