İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını şu şekilde aktardı:

Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin;

  • Kasten yaralama,
  • Silahla tehdit,
  • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
  • Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma,
  • Tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve
  • 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

  • 18 adet ruhsatsız tabanca,
  • 13 adet Pompalı Tüfek,
  • Çok miktarda uyuşturucu madde,
  • Çok sayıda fişek ve çelik yeleğe el konuldu.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!

Kaynak: Öznur Dede