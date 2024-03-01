İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını şu şekilde aktardı:

Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin;

Kasten yaralama,

Silahla tehdit,

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma,

Tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve

6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

18 adet ruhsatsız tabanca,

13 adet Pompalı Tüfek,

Çok miktarda uyuşturucu madde,

Çok sayıda fişek ve çelik yeleğe el konuldu.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!