İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını şu şekilde aktardı:
Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi.
Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı!
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız!
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin;
- Kasten yaralama,
- Silahla tehdit,
- Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
- Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma,
- Tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve
- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- 18 adet ruhsatsız tabanca,
- 13 adet Pompalı Tüfek,
- Çok miktarda uyuşturucu madde,
- Çok sayıda fişek ve çelik yeleğe el konuldu.
Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!