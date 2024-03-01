Çekmeköy’de parkta boğazına şeker kaçan çocuğu zabıta personelinin heimlich manevrasıyla ilk yardım yaparak kurtardı.

Olay, geçtiğimiz gün Çekmeköy’de bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesiyle birlikte parkta oynamaya gelen çocuğun yürüdüğü sırada ağzındaki şeker nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğunu gören anne çevreden yardım istedi. Olayı gören Çekmeköy Belediyesinde görevli zabıta memuru Şaban Gören, çocuğu kucağına alarak heimlich manevrası uyguladı. Zabıtanın yaptığı müdahale sonrası boğazından şeker çıkan çocuk, rahat nefes almaya başladı. O anlar, parktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Aldığımız eğitimlerin faydasını görmüş olduk”

Çocuğa heimlich manevrası uygulayan Çekmeköy Belediyesi Zabıta Memuru Şaban Gören, “Bir kadının yardım çığlığını duyduk. Yardım için koştuğumuzda çocuğun boğazına bir şey kaçtığını öğrendik. Çocuğun elinde şekerler vardı. Müdahale edeceğimiz esnada çocuğun nefesi kesildi. Ben de almış olduğumuz ilk yardım eğitimleri sonrası heimlich manevrasını uyguladım. Müdahalemiz sonrası çocuğun ağzındaki şekeri dışarı çıkarttık. Olay sonrası hem çocuğu hem de annesini sakinleştirdik. Bizler güvenlik ve zabıta personeli olarak kurum içerisinde devamlı eğitimler alıyoruz. Canlı ve cansız mankenler üzerinde bizlere verilen eğitimler sonrası bu müdahaleyi yapabildik. Aldığımız eğitimlerin faydasını görmüş olduk” dedi.