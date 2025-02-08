Şehit aileleri ve gazilerin emanetine sahip çıkacaklarını belirten Yerlikaya, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yerlikaya, “Sınırlarımız içinde ve ötesinde millî güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadelemizi, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzünü kara çıkartmayacak bir şekilde sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin farklı cephelerde mücadele verdiğini belirten Yerlikaya, “Tüm kadrolarımızla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.” diyerek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.