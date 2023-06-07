Kzy Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Kzy Spor Kadınlar Voleybol Takımı, İkiay Group'un ana sponsorluğunda Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde ‘’Aliağa Kzy Spor Kulübü’’ adıyla mücadeleye devam edecekİZMİR (İGFA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde yeni adıyla mücadele edecek olan voleybol takımı, antrenmanlarda göstereceği disiplin ve kararlılıkla birlikte hedeflediği başarıları elde etmek için mücadele edecek.

Kzy Spor Kulübü Başkanı Fırat Arslan, Türk sporuna değer katmayı hedefleyen kulüp olarak 2015 yılında kurulduğunu da anımsatarak, voleybol, basketbol, yüzme, tenis, masa tenisi, jimnastik ve atletizm branşlarında 21 şubeyle altyapı faaliyetlerini sürdürdüğü belirtti.