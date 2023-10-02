Hafta sonu evinde ağırladığı Kırıkkalegücü'nü 1-0 yenen Kafkasspor'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan sürpriz ziyaret.

TFF 3'ncü temsilcimiz Kafkas Gençlikspor sahasında ağırladığı Kırıkkalegücü'nü 1-0 yendi. İlk galibiyetinş alan Kafkasspor yönetimine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret ederek tebrik etti. Kulüp tesisinde gerçekleşen ziyarette Başkan Alinur Aktaş'ı Kafkasspor Başkanı Celal Ter, yönetim kurulu üyeleri ile İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, İTSO Başkan Yavuz Uğurdağ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Ve Halkla İlişkiler Daire Ahmet Bayhan karşıladı.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Aktaş kulüp yöneticilerini galibiyetten dolayı kutlarken, hafta sonu oynayacaklar Kepez Spor maçında da başarılar diledi.

Başkan Celal Ter'de ziyaretten dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Ter, Başkan Aktaş'ın her zaman yanlarında olduğunu ve Kafkasspor her zaman desteklediğini sözlerine ekledi.