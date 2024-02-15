2024 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Genel Merkezi tarafından yeniden AK Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim sürecinde Bursalılarla daha yakın bir iletişim kurmak amacıyla Toggsi projesini hayata geçirdi. Başkan Aktaş, ilçe belediye başkan adayları ve milletvekilleriyle birlikte Bursalılarla buluşacakları bir taksi hizmeti olan Toggsi'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Toggsi, Bursalıların günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları ve beklentileri doğrudan paylaşabilecekleri, şehrin geleceğine yönelik fikirlerini aktarabilecekleri, yöneticilere daha kolay erişebilecekleri bir platform sunmayı amaçlıyor.

Vatandaşın toplumsal katılımını artırarak, şehrin dinamizmini güçlendirme hedefiyle yola çıkan Toggsi’nin tanıtım videosu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın sosyal medya hesaplarından “Bursa’nın yollarında hep doğrular konuşuluyor. Bursalılar, belediye başkan adayları ve milletvekilleriyle milletin taksisinde buluşuyor. Toggsi, belli mi olur bir bakmışsın karşında, Bursa için canla başla yollarda.” sözleri ile yayınlandı.