

Aktaş “Saygıdeğer Bursalı hemşehrilerim, son günlerde BUSKİ tarafından gerçekleştirilen blok su kesintileri ile Bursa, daha önce tarihinde yaşamadığı olayları tecrübe ediyor. Mevcut Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisi ve ekibinden kaynaklı problemi ben ve benden önceki döneme hizmet etmiş kıymetli belediye başkanlarımıza suçu atarak işin içinden çıkmaya çalışıyor. Ancak durum böyle değil. Ey Mustafa Bozbey, bir kere sen başkanlığını yaptığın şehrin geçmişini iyi bilmiyorsun. Beğenmediğin ve ithamda bulunduğun geçmiş dönemde; 2002 yılında Çınarcık Barajı tamamlandı. 2008 yılına geldiğimizde o yıl Bursa’nın en kurak yılıydı. Rahmetli Hikmet Şahin döneminde şehrin su ihtiyacı doğrultusunda onlarca su kuyusu açıldı. 2008 yılında da yine Nilüfer Barajı hizmete girdi. 2007 yılında başlayan Çınarcık Barajı’nın 11,5 kilometre uzunluğundaki tüneli DSİ tarafından 2012 yılında bitirilerek, su Uluabat yani Bursa tarafına aktarılmış oldu. 2015 yılında Recep Altepe başkanımız döneminde Mustafakemalpaşa ve Nilüfer tarafına arıtma tesisi yapılarak 2017 yılında Çınarcık Barajı’ndan bölgedeki 19 köye ilk kez su verilmeye başlandı. 2017 yılında Doğancı Barajı’nın suyu Bursa’ya tek hatla ulaştırılmaya devam edilirken, Recep Altepe döneminde başlayan ve benim dönemimde tamamladığım ikinci hat ilave edildi. Bu ikinci hat iyi ki yapıldı. Çünkü 1 yıl sonra Orhaneli Yolu’nda gerçekleşen heyelandan dolayı eski hat 1 ay boyunca hizmet veremezken yapılan ikinci hat ile Bursa’nın su ihtiyacı kesintisiz karşılandı. Görev süremde 2018 yılı Şubat ayı son yılların en kurak dönemiydi. Baraj doluluk seviyesi geçmiş yıllara göre en düşük seviyedeydi. Şubatta kentin konuyla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla basın kuruluşları da dahil olmak üzere konunun taraflarının bir araya geldiği geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Bugün Bursalıların yaşadığı su problemi gibi bir problemin yaşanmaması adına mevcut 80 kuyuya ilave olarak 75 derin kuyu açılmasını planladık ve gerçekleştirdik. Yani çözüm ürettik, Bursa’mızı susuz bırakmadık. Beğenmediğin geçmiş dönemin belediye başkanları ve yönetimleri 2004 yılından bu yana şehrimizde yapılan bakım, yenileme ve diğer çalışmalarla kayıp-kaçak oranını %65’ten %20’ye indirdi. Bir başka deyişle Bursalılar, su kapasitesinin %35’ini kullanabiliyorken şu anda %80 seviyelerinde kullanabiliyor. Beğenmediğin geçmiş yönetimler döneminde 12.000 km içme suyu hattı, 5.000 km kanal hattı, 38 içme suyu arıtma tesisi yapıldı. 2004 yılında bir tane bile ileri biyolojik arıtma tesisi yokken, 2024’te bu sayı 131’e ulaştırılmıştı. İleri biyolojik atık su arıtımında %92 oranını yakalayan Türkiye’deki tek büyükşehir olarak başkanlık görevimi devretmiştim. DSİ’nin bitirdiği Büyük Kumla Barajı Arıtma Tesisi’nin yanında İnegöl, Karacabey, Büyükorhan, İznik, Yenişehir, Mustafa Kemalpaşa’da baraj ve içme suyuna yönelik çalışmaların devam ettiğini ve birçoğunun da son aşamada olduğunu biliyoruz. 2018’de yaşanan kuraklık tehlikesi üzerine, o gün aldığımız kısa vadeli tedbir olan 75 derin su kuyusunun devreye alınmasının dışında, orta ve uzun vadeli olarak Çınarcık Barajı’ndan gelen suyun Doğancı Barajı’na isale hatlarıyla aktarılması projesini yeniden ele alarak çalışmalarımıza başladık. Projeyi hazırladık, DSİ’ye onaylattık, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’ndan kredi onayı aldık. Ağustos ve Eylül 2023’te ihalelerimizi yaptık. Ey Mustafa Bozbey, su işi ciddi bir iştir. Devlette devamlılık esastır. Siz göreve geldikten sonra projeyi yeterince ciddiye almadınız. Göreve gelir gelmez proje yöneticilerinin tamamını görevden aldınız. Bu değişimlerle beraber işler yavaşlamaya başladı. “Mustafa Bozbey, tekrar altını çiziyorum: Su işi ciddi iştir. Öyle festivale, tabela değiştirmeye benzemez. Zaten 20 günlük işi kalan Hanlar Bölgesi otoparkını 1,5 yıl sonra açtığınızı bütün Bursa biliyor. Siz BUSKİ’nin kurumsal hafızasını darmadağın ettiniz. Tıkır tıkır işleyen bir sistemi darboğaza soktunuz. Her fırsatta kurumun borç batağında olduğunu söylüyorsunuz ki bu bilgi asla gerçek değildir. Kurumun vadesi geçmiş bir borcu yok. Zaten geldiğiniz gibi suya %25 indirim yapan siz değil miydiniz? Bunun kuruma maliyetinin yıllık 1 milyar 500 milyon lira olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bizim şartnameye göre 6 ay önceden tamamlayacağımız projeyi, siz şartnamedeki bitiş tarihi olan Nisan 2026’da bile bitiremiyorsunuz. Onu da bugünlerde Haziran 2026 diyorsunuz. Kendinizi aklamak adına şimdi bu şehre hizmet etmiş belediye başkanlarını ve şahsımı zan altında bırakıyorsunuz. Bursa’nın tarihinde yaşanmamış bir garabeti yaşattınız. Bu işin müsebbibi siz ve ekibinizdir. Üzülerek söylüyorum, bu 10 günlük blok su kesintisi bu kafayla 20 gün, belki de 30-40 gün sürecek. Mustafa Bozbey, hâlâ kuyu açabilirsin. Mevcut kuyularla ilgili iyileştirmeler yapabilirsin. Yıllardır eleştirdiğin Hamitler Depolama Alanı olduğu gibi duruyor. Süre 2026’da doluyor. Bizim ihale aşamasına getirdiğimiz, hallettiğimiz konuyu çöpe attın ve bilim insanlarıyla istişare edeceğini söyledin. Ama henüz ortada ne bir proje, ne ÇED raporu, ne de konuyla alakalı herhangi bir çalışma var. Bu sorunun da önümüzdeki günlerde Bursa’nın problemlerinden biri olacağını tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerime saygılar sunuyorum” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ