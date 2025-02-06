Özel, bir programda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bursa Büyükşehir’i şu an biz kazandık. Alinur Aktaş’tı galiba. Böyle kavgalı olduğumuz adamdı. Ama önemli işler yapıyordu. Döndük, onları takdir ettik. Ben önünde fotoğraf çektirmekten hiç çekinmedim” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Teşekkürler @eczozgurozel, geç de olsa hakkaniyetli bir değerlendirme...” diyerek Özgür Özel’e teşekkür etti.