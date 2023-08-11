Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı. Yusuf Ziya Yılmaz’ın Bursa ziyaretine ilişkin yaptığı bilgilendirme paylaşımıyla 2024 yerel seçimlerinde yeniden adaylık noktasında sinyal verdi.

2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesinde, AK Parti’nin belediye başkan adaylarının belirlenmesinde en etkili isimlerden biri olacak olan Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Bursa’ya geldi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İlçe Belediye Başkanları , İlçe başkanları ve teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Türkiye Yüzyılına yönelik istişarelerde bulunulduğu açıklandı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaret sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “2024 yerel seçimlerinde AK Belediyeler olarak yine tarih yazmaya hazırız!” dedi. Sözünün sonunda kullandığı ünlem işareti, yeniden aday olmayı düşündüğü şeklinde yorumlandı.

İbrahim Uslu