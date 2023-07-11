Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 50 yıllık geçmişinde ilk kez bir kadın dekana sahip oldu. 48 yaşındaki Prof. Dr. Funda Coşkun, aynı zamanda en genç akademisyen olarak da bu görevi üstlendi. YÖK Başkanlığı tarafından atanan Coşkun, dekanlık görevini devralarak fakültenin başına geçti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, tarihinde bir ilk yaşadı ve 50 yıllık geçmişinde ilk kadın dekanını göreve getirdi. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Funda Coşkun, Bursa Uludağ Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından Tıp Fakültesi Dekanı olarak atanarak bu görevi üstlenen en genç akademisyen oldu.

Yaklaşık 31 yıl önce öğrenci olarak adım attığı BUÜ'de farklı kademelerde görevler üstlenen Prof. Dr. Funda Coşkun, son olarak BUÜ Kalite Koordinatörlüğü görevini başarıyla yürütmüş ve Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk defa TSE ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin alınmasını sağlamıştı.

Dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Funda Coşkun'a devir-teslim töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, rektör yardımcıları, dekan yardımcıları, başhekim, dekanlık ve hastane yöneticileri ile idari personel eşlik etti. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Coşkun'u tebrik ederken, görevi devreden Prof. Dr. Ekrem Kaya'ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Yılmaz, geçmiş dönemde Prof. Dr. Ekrem Kaya ile güzel bir işbirliği içinde çalıştıklarını ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceklerine inandıklarını ifade etti. Tıp Fakültesi'nin geçmişiyle gurur duyduklarını belirten Yılmaz, yeni dönemde Prof. Dr. Funda Coşkun ile birlikte başarılı çalışmalara imza atacaklarına olan inancını dile getirdi ve görev değişiminin hayırlara vesile olmasını diledi.

Prof. Dr. Funda Coşkun ise tevdi edilen görevin kendisi için büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dekan olarak atanıyor olmanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Coşkun, bu noktaya emek vererek, azimle ve inançla gelmiş olduğunu ifade etti. Ayrıca, fakültenin tüm birimleriyle işbirliği içinde çalışacaklarını ve sahip oldukları potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için gayret göstereceklerini söyledi.

Dekanlık görevini devreden Prof. Dr. Ekrem Kaya ise mesleki anlamda en yüksek makama ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Prof. Dr. Kaya, geçen 5 buçuk yılda görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ve Prof. Dr. Funda Coşkun'un azmi sayesinde fakültenin daha da ileriye gideceğine inandığını belirtti. Prof. Dr. Kaya, ihtiyaç duyulması halinde her zaman görüşlerine başvurulabileceğini ifade ederek, ilk kadın dekanlarına üstün başarılar diledi.

Devir-teslim töreniyle sona eren program, Rektör Yardımcıları, Fakülte ve Hastane yöneticilerinin kısa değerlendirmeleriyle tamamlandı.

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