Trajikomik olayın adresi İstanbul.

Büyükçekmeceilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan olay, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında yere oturarak ağlamaya başladı.

Çöp konteynerine girmeye çalıştı

Bir süre sonra yanına gelen adam, kadını sürükleyerek kaldırıma çekti. Bir süre konuştuktan sonra ayağa kalkan kadın, bu kez çöp konteynerinin içine girmeye çalıştı.

Dengesini kaybedip yere düştü

Yanındaki adam yine yardımına koşarken kadın dengesini kaybederek düştü. Yaşanan ilginç anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.