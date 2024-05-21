Çanakkale’de tur otobüsünün merdivenlerinden düşmesi nedeniyle kafa travması geçirerek, komaya giren Alman turist Karl-Heinz Hermann Schomaker, devlet hastanesinde hayata tutundu.

Çanakkale’ye turist olarak gelen Almanya vatandaşı 82 yaşındaki Karl-Heinz Hermann Schomaker, park halindeki tur otobüsünün merdivenlerinden 5 Mayıs 2024 günü arka üstü düşerek, ciddi bir kafa travması geçirmesi sonucu komaya girdi.

Ambulans ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin Acil Servisine getirilen hastaya İlk müdahale Acil Tıp Uzmanı Dr. Miraç Duruk tarafından yapıldı. Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Kara tarafından beyin kanaması tespit edilen hastanın Yoğun Bakım Ünitesine yatışı yapılarak tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ferhan Demirer Aydemir ve Yoğun Bakım ekibi tarafından takip ve tedavisi yapıldı.

Acile başvurusundan itibaren kendi branşıyla ilgili olarak hastayı takip eden Beyin Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Cengiz Kara, “Hastanın ameliyatına gerek olmadığı kanaatine vararak tedavi sürecini buna göre planladık. Şuurunun koma seviyesinden, tümüyle bilinci açık seviyeye gelmesi hastanın eşini ve hasta ile ilgilenen tüm ekibi sevindirdi. Yoğun bakım ve beyin cerrahisi servisinde takip ve tedavisi yapılan hastamız 16 Mayıs 2024 tarihinde şifa ile taburcu edilerek ülkesine döndü" dedi.

Almanya’nın Osnabrück kentinden Çanakkale’ye turist olarak gelen Schomaker çifti, her fırsatta yaşadıkları yerin Çanakkale ile Kardeş Şehir olduğunu vurguladılar. Kendileriyle yapılan görüşmede ve servis defterine yazdıkları memnuniyet yazısında, başta Op.Dr. Cengiz Kara olmak üzere, kendileriyle ilgilenen tüm hekimlere, hemşire ve tüm çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.