Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Paşaçiftliği Metro İstasyonu civarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, merkez yönüne doğru orta şeritte seyreden motosiklet şoförü sollama yapmak isterken, önünde ilerleyen otomobil de sinyal vermeden sol şeride hamle yapınca, aracın arka kısmına çarptı. Çarpışmanın tesiriyle motosiklette bulunan 2 kişi asfalt üstüne savruldu. Çevredeki şoförlerin ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Herkesin yüreğini ağzına getiren kaza anı kask kamerasına yansırken, sürücü ile arkasındaki yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.