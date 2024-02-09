Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Ax-3 ekibi, iniş yaptıkları Florida açıklarında Dragon kapsülünden çıkartıldı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Ax-3 ekibi dünyaya döndü. Florida açıklarına inen Gezeravcı ve ekip arkadaşları içinde bulundukları Dragon kapsülüyle Shannon kurtarma botuna çıkarıldı. Kapsülü açarak astronotların sağlık durumunu kontrol eden ekipler, daha sonra Ax-3 ekibini sırayla Dragon’dan çıkarttı. Astronotların ilk anda ayakta durmakta zorluk çektiği görülürken, Gezeravcı ve diğer astronotlar ekiplerin yardımıyla yavaş yavaş yürümeyi başardı.