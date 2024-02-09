Türkiye'de enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırma uygulayan ekonomi yönetimi, tüketici talebinin hala güçlü olduğunu göz önüne alarak kredi kartlarına yönelik yeni düzenlemeler planlıyor. Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, kredi kartlarına ilişkin düzenlemelerin hayata geçirileceğini duyurdu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kredi kartlarında bazı fikrimiz var, bunları çözmek için çalışıyoruz. Hazır olduğumuzda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Henüz belirlenmeyen düzenlemelerle ilgili Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, faiz oranları, taksit sayıları ve harcama limitleri gibi konularda değişiklikler olabileceğini ifade etti. Bu bağlamda, kredi kartı limitlerinin yüksek tutulmasının enflasyonu tetikleyebileceği uyarısı yapılırken, uzmanlar, limitlerin müşterilerin ödeme performansı, gelir-gider dengesi ve kredi notuna göre daha dengeli bir şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Kredi kartı harcamalarındaki artışın ekonomik dengeyi riske sokabileceği düşünülerek, BDDK'nın kredi kartlarına taksit sınırlaması getirme ihtimali masada. Bu uygulama özellikle hizmet sektörü ve yurtdışında yapılan harcamaları kapsayabilir, bu da kredi kartı borçlarını azaltma ve tasarrufu teşvik etme amacını taşıyor.

Ayrıca, kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren diğer bir düzenleme ise asgari ödeme tutarının yükseltilmesi. Şu anda, 25 bin lira altındaki kredi kartlarında dönem borcunun en az yüzde 20'si, 25 bin lira üzerindekilerde ise en az yüzde 40'ı ödenmelidir. Ancak, bu oranların yükseltilmesi gündemde. Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını kasım ayından beri değiştirmemesine rağmen, politika faizini artırmıştı. Kredi kartı düzenlemelerine yönelik talepler artsa da, henüz izlenecek yol netleşmedi.