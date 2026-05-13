İnegöl’de milyonluk değeriyle dikkat çeken tarım arazileri, elektronik açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Listede yer alan taşınmazların çoğunun tarım ve orman alanı kapsamında kaldığı belirtilirken, araziler için belirlenen muhammen bedeller öne çıktı.

HAMİTABAT’TA MİLYONLUK TARLA SATIŞTA

İnegöl İcra Dairesi’nin 2025/3082 takip dosyası doğrultusunda, Hamitabat Mahallesi Nasrettin Mevkii’nde yer alan tarla nitelikli taşınmaz için satış süreci başlatıldı.

106 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın 7 bin 822 metrekare büyüklüğünde olduğu bildirildi. Çevresinde tarım ve orman arazileri bulunan parselde herhangi bir yapının yer almadığı belirtildi.

Dosya bilgilerine göre taşınmazın kadastro yolunun olmadığı, buna karşın mevcut kullanımda komşu parseller üzerinden geçiş sağlanan bir yol alanı bulunduğu kaydedildi. Arazinin yer yer düz, yer yer eğimli yapıda olduğu belirtilirken, üzerinde orman emvali ağaçların bulunduğu ve elektrik ile içme suyu gibi belediye hizmetlerinden faydalanmadığı ifade edildi. Taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 1 milyon 500 bin TL oldu. İlk artırma 22 Haziran 2026 saat 15.00’te başlayacak, 29 Haziran 2026’da sona erecek. İkinci artırma ise 20-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KARAGÖLET’TE 3 AYRI TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİNDE

İnegöl Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nca yürütülen ortaklığın giderilmesi davası kapsamında, Karagölet Mahallesi’nde yer alan 3 farklı tarla için satış süreci başlatıldı. 102 ada 104 parselde kayıtlı 2 bin 400 metrekarelik tarla için 1 milyon 500 bin TL muhammen bedel belirlendi. Taşınmazın, 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı’na göre tarım alanı içerisinde yer aldığı ifade edildi. 101 ada 51 parselde yer alan 5 bin 700 metrekare büyüklüğündeki diğer taşınmaz için 2 milyon TL değer biçildi. Söz konusu parselin, çevre düzeni planı kapsamında orman alanı içerisinde kaldığı belirtildi.

Karagölet Mahallesi’nde satışa çıkarılan 101 ada 49 parseldeki 8 bin 350 metrekarelik tarla için de 2 milyon TL değer biçildi. Söz konusu arazinin bir bölümünün tarım alanı, bir kısmının ise orman alanı kapsamında kaldığı ifade edildi. Karagölet Mahallesi’ndeki taşınmazların ilk artırmalarının Temmuz 2026 içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.