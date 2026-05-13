Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Kenan Kender, Tüm Ahşap Palet Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TAPSİAD) Başkanı Akın Balcıoğlu ve EPAL Türkiye Başkanı Burak Gencer’in yanı sıra; Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TORİD) Başkanı Göksel korkmaz Kontraplak Üreticileri Derneği (KONÜDER) Başkanı İsmail Ercan, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği (YOMSAD), TOBB Meclis Üyeleri, İnegöl Mobilyacılar Odası ve İnegöl Keresteciler Odası temsilcileri de toplantıda yer aldı.

İNEGÖL VURGUSU: SEKTÖRÜN KALBİNDE BULUŞMA

Toplantının açılışında konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türkiye’de orman ürünleri sektörünün yüksek katma değer üreten bir alan olduğunu belirterek, İnegöl’ün mobilya sektörünün yanı sıra güçlü bir orman ürünleri kümelenmesine sahip olduğunu vurguladı. Uğurdağ, Orman Genel Müdürlüğü’nün daha önce Ankara’da gerçekleştirdiği toplantıyı bu kez İnegöl’e taşımasının sektör açısından anlamlı bir adım olduğunu ifade etti.

ÜÇLÜ SACAYAK MODELİ ÖNE ÇIKTI

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise sektördeki yapıyı “üçlü sacayak” olarak tanımladı. Bu yapının Orman Genel Müdürlüğü, orman köylüleri ve sektörde faaliyet gösteren firmalardan oluştuğunu belirten Karacabey, bu üç yapının uyum içinde çalışmasının sektörün gelişimi açısından kritik olduğunu dile getirdi. Karacabey, sektörün sorunlarını tüm paydaşlarla birlikte ele alarak çözüm üretmeyi hedeflediklerini, bu doğrultuda toplantıları sahaya taşıma kararı aldıklarını ve ilk adımı İnegöl’de attıklarını söyledi.

TAPSİAD’IN ÖNERİSİ HAYATA GEÇTİ

Bekir Karacabey, sektör toplantılarının Ankara dışına taşınması yönündeki önerinin daha önce TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu tarafından dile getirildiğini belirterek, bu önerinin İnegöl buluşmasıyla hayata geçirildiğini ifade etti. Karacabey, ilk toplantının sektörün kalbinin attığı İnegöl’de gerçekleştirilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu vurgularken, bundan sonraki süreçte de tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek sektörün daha katma değerli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışacaklarını dile getirdi.

TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu ise toplantının İnegöl’de yapılmasını sektör açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi ve tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

SEKTÖR SORUNLARI DOĞRUDAN İLETİLDİ

Toplantıda söz alan sektör temsilcileri, sektörde son dönemde öne çıkan başlıkları doğrudan yetkililere iletti. Özellikle ödemelerde vadelerin uzaması konusunda destek beklentisi güçlü şekilde dile getirilirken, ağaçların tasnifi sürecinde doğru sınıflandırma yapılması ve ölçü standartlarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Sahadan gelen bu taleplerin, sektörün sürdürülebilirliği ve üretim kalitesinin korunması açısından kritik önemde olduğu ifade edilirken, ilgili başlıkların önümüzdeki süreçte çözüm odaklı bir yaklaşımla ele alınması bekleniyor.

Öte yandan toplantının ardından Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Ankara’dan gelen genel müdür yardımcıları ve daire başkanları, bölge müdürleri ve işletme şefleriyle birlikte İnegöl’de orman ürünleri üretimi yapan firmaları ziyaret etti. Heyet, üretim süreçlerini yerinde inceleyerek firma temsilcilerinden sektörün sorunları ve sürdürülebilir üretime ilişkin önerileri dinledi.