2 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa’da yapılacak olan aday tanıtım toplantısında 15 ilçe belediye başkan adayı kamuoyuna duyurulacak. Program öncesinde aday listesinin kamuoyuna sızdı. Listede AK Parti İnegöl Belediye Başkan adayı olarak mevcut başkan Alper Taban yer aldı.

“HEYECANLA BEKLİYORUZ”

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı, AK Parti Belediye Başkan adayı Alper Taban, “Resmi olarak tarafımıza henüz bir bildiri söz konusu değil. Aday adaylık sürecimiz devam etmekte. Cuma günü Allah nasip ederse sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’mızda açıklanmamış ilçelerin adaylarını açıklayacak. Bizde heyecanla bekliyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin” dedi.

“DAHA GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Taban, “Allah nasip ederse, bugüne kadar hizmet odaklı çalıştık, gayret ettik. Bundan sonra da Allah nasip ederse daha fazla çalışacağız. Tabi geçmiş 5 yıllık süreçte kazandığımız deneyim ve tecrübeler bize gerçekten hem heyecan veriyor hem de beraberinde daha da güvenle yolumuza devam etme noktasında bize fırsatlar veriyor. İnşallah daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.