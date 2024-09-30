SASKİ, rutin olarak yaptığı altyapı temizlik çalışmalarını kış aylarının yaklaşması ile sıklaştırırken kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarından araç lastiği, beton parçaları ve hattın tıkanmasına sebep olan çeşitli atıklar çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), sonbahar aylarında yaşanabilecek yağışların olumsuzluğa neden olmaması için şehrin muhtelif noktalarında gerçekleştirdiği altyapı temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Yağmur suları ve atık suların eksiksiz şekilde taşınması için gerçekleştirilen çalışmalarda kanalizasyon hatlarında araç lastiği, beton parçaları ve hattın tıkanmasına sebep olan çeşitli atıkların atıldığı tespit edildi.