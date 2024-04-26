Bilecik’in Bayırköy beldesinde alternatif su kaynaklarının hayata geçirilmesi için çalışmalar başladı.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Karasu hattında oluşabilecek muhtemel arızalardan vatandaşın etkilenmemesi amacıyla sahaya inerek alternatif su kaynaklarını hayata geçirmek için teknik çalışmaları başlattı. Alternatif su kaynakları ile su sorununu kökten çözmek istediğini belirten Başkan Dilsiz, ‘’Bayırköy halkımızın artık muhtemel bir sorundan etkilenmemesi için çalışmalarımız ile sahadayız. Su sorununu kökten halledeceğiz’’ dedi.