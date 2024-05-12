Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ve temiz ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için ilçede kurulan üstü kapalı ve açık semt pazarlarının temizliği gerçekleştiriyor.

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri günlük ve haftalık yapmış oldukları planlamalar doğrultusunda kırsal ve merkez mahallelerde temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Altıeylül’de her mahallede, her sokakta ve her caddede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan haftalık ve günlük planlamalar doğrultusunda da temizlik faaliyetlerini sürdürürken; ilçe de bulunan üstü kapalı ve açık semt pazarlarının da temizliğini gerçekleştiriyor. Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal ve merkez mahallelerde aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar arasında konteyner yıkama, pazar temizliği ve ilaçlanması, camilerin tuvaletlerinin bakımı ve çöplerin düzenli bir şekilde toplanması gibi faaliyetlerde bulunuyor.