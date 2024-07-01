Altıeylül Belediyesi tarafından bu yıl 2’nci kez düzenlenen "Altıeylül Lavanta Günleri", binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Çiçekpınar (Nergiz) Mahallesi’nde oluşturulan Lavanta Bahçesi ziyaretçilere görsel bir şölen sunarken, müzik ve dans topluluklarının katılımıyla renklendi. Katılımcılar, lavanta tarlalarının mis kokusu eşliğinde bol bol fotoğraf çektirme fırsatı buldu.

Mis kokulu lavantaların arasında huzur dolu anlar

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Nergiz Lavanta Bahçesi’nde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek doğanın güzelliklerini ve sevdikleriyle paylaşılan anların önemini vurguladı. Etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, "Mis kokulu lavantaların arasında huzur dolu anlar yaşadık. Doğanın güzelliklerini hissetmek ve sevdiklerimizle birlikte bu anları paylaşmak paha biçilmez" dedi.

Katılımcılar da bahçede geçirdikleri keyifli zamanlar için Başkan Şehirli’ye teşekkürlerini iletti.

Sanat ve doğa iç içe

Sanat ve doğanın iç içe geçtiği etkinliklerde, fotoğraf çekim alanları, el işi stantları ve canlı müzik performanslarıyla ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıldı. Özellikle çocuklar için düzenlenen oyun alanları ve atölyeler, ailelerin birlikte vakit geçirmesi sağladı. Nergiz Lavanta Bahçesi, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.