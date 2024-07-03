Altıeylül Belediyesi’nin tarlalarında ilk hasat, Belediye Başkanı Hakan Şehirli tarafından gerçekleştirildi.

Taşköy, Nergiz ve Pamukçu mahallelerinde bulunan 73 dönümlük belediye tarlasında bu yıl arpa ve buğday hasadı büyük bir başarıyla tamamlandı. Elde edilen verimli ürünler, belediyeye ekonomik katkının yanı sıra, işlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına da ulaşacak.

Başkan Şehirli, yapılan hasat çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Çiftçi milletin efendisidir ilkesiyle hareket ediyoruz. Tarım faaliyetlerimizde elde ettiğimiz başarılar, hem şehrimizin ekonomik gücüne katkı sağlıyor hem de sosyal sorumluluk anlayışımızın bir göstergesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyor."

Başkan Şehirli ayrıca şunları ekledi, "Altıeylül, tarım şehri olarak bilinir ve tarımın şehrimizdeki önemini vurgulamak istiyorum. İlerleyen dönemlerde tarım faaliyetlerini artırarak hem yerel ekonomiyi güçlendirecek hem de sosyal yardım faaliyetlerini daha etkin hale getireceğiz."

Başkan Şehirli, yangın konusunda uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Tüm yurdumuzda olduğu gibi ilçemizde de zaman zaman yangınlar meydana geliyor. Özellikle ekili ve ormanlık alanlarda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yangına sebep olacak tüm davranışlardan uzak durmalıyız. İnsanların emeğine ve canımız olan ormanlara zarar gelmemesi için herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini önemle belirtiyorum."