Çocukların duygularını, düşüncelerini, hayallerini çizdikleri birbirinden güzel eserler Bahçelievler Muhtarlığında sergilendi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’nin eşi Hüveyla Şehirli’nin de bulunduğu programda minikler çizmiş oldukları resimlerini sergileme fırsatı buldu. Bu tür çalışmaların el becerileri ve hayal güçlerini geliştirdiklerini belirten öğrenciler, kumaş üzerine resimler yaparak güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Dilek Ünal, "Öncelikle bizlerin yanında olan Belediye Başkanımız Hakan Şehirli’ye ve eşi Hüveyla hanıma teşekkür ederim. Öncesinde okullarda bulunan öğrencilerin düşüncelerini alarak hayal güçlerini kullanmalarını ve nasıl bir mahallede, nasıl bir ortamda, nasıl bir ilçede yaşamak istediklerini ve bunu resme dökmelerini istemiştim. Çok sayıda öğrenciden geri dönüş aldık ve böyle bir günde sizlerle bir araya gelme fırsatı bulduk" dedi.

Başkan Şehirli’nin eşi Hüveyla Şehirli, "Öğrencilerimizle bu güzel organizasyonda bir araya geldik. Bahçelievler Mahallesi Muhtarımız Dilek Ünal’a bizleri minik öğrencilerle buluşturduğu için teşekkür ederim. Bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklarımızın nasıl bir ortamda, nasıl bir mahallede yaşamak istediklerini bizlere resim aracılığıyla gösterdiler. Bende miniklerin hayallerini, düşüncelerini, ve nasıl bir Altıeylül’de yaşamak istediklerini her yerde dile getireceğim" dedi.