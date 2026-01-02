İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan görüşmeye; İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, İGÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Serdar Egeli, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Deyirmenci ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Jumaev Ergash katılım sağladı. Toplantıda, teknoloji ve teknolojik gelişmeler odağında üniversitenin hayata geçirdiği projeler ile önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı.



TEKNOFEST 2025 başarıları ve Ar-Ge projeleri masaya yatırıldı

Görüşmenin ana gündemini, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin TEKNOFEST 2025 kapsamında elde ettiği başarılar ile teknoloji alanında yürüttüğü çalışmalar oluşturdu. Üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetleri, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla yürütülen patentleme süreçleri ve buluşların ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar detaylı şekilde paylaşıldı.

Toplantıda özellikle havacılık ve savunma teknolojileri alanında stratejik öneme sahip olan ve TUSAŞ’ta birincilik elde eden Jet Drone Projesi öne çıktı. Projenin teknik detayları, üniversitenin bu alandaki yetkinliği ve ilerleyen süreçte geliştirilebilecek yeni iş birliği modelleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Üniversite-sanayi iş birliğinde stratejik adımlar

Toplantıda ayrıca Türkiye’nin savunma sanayii ve yerli teknoloji üretiminde gösterdiği yükselişe dikkat çekildi. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bu süreçte sunduğu akademik ve teknik katkılar vurgulanırken üniversitenin sanayi ile kurduğu güçlü iş birliklerinin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sağladığı katma değer üzerinde duruldu.

İGÜ’nün inovasyon odaklı çalışma modeli ve öğrencilerini teknoloji üreten bireyler olarak yetiştirme hedefi, görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı. Taraflar, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet mesajları verdi.

Ziyaret, ilerleyen dönemde somut iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerle sona erdi.