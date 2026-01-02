Kaza anı kameraya yansırken, aracın altında kalan adamın ayağı kırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan A. yönetimindeki 16 EL 194 plakalı otomobili ile seyir halindeyken dönüş yaptığı sırada, kavşakta karşıya geçen yaya Avni İ.’ye çarptı.

Kaza nedeniyle ayağı otomobilin altında kalan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı kameraya yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA