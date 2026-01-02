Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğü, sağlıklı ve gülümseyen Bursa hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Aktif hasta sayısı her geçen yıl artarken, 2025 yılında sisteme kayıtlı 12 bin 873 hastaya 155 bin kez evde bakım hizmeti verildi. Büyükşehir Belediyesi'nin evde bakım hizmetinden yüzde 25 ile en çok 76-85 yaş grubu yararlandı. Hizmet alanların yüzde 19'unu 66-75 yaş grubu, yüzde 16'sını 86-95 yaş grubu, yüzde 12'sini 56-65 yaş grubu, yüzde 8'ini 46-55 yaş grubu, yüzde 7'sini 96 yaş üstü, yüzde 7'sini 1-34 yaş grubu, yüzde 6'sını ise 35-45 yaş grubu oluşturdu. Toplam 7 bin 621 kişiye ise 40 bin 898 kez ambulans ve hasta nakil desteği verildi.

Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri ile 2025 yılında 6 bin 900 doktor muayenesi, bin 228 FTR uzman ziyareti, 5 bin 500 bakım destek hizmeti, 3 bin 200 ev temizliği hizmeti, 12 bin 750 fizyoterapist hizmeti, 71 bin hemşirelik hizmeti, 2 bin 850 psikolojik destek, 450 ebelik hizmeti, bin 800 diyetisyen hizmeti verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ‘Sağlık Otobüsü'nde 4 bin 567 vatandaş ağırlanırken, 23 bin 259 kez sağlık hizmeti verildi.

"Her yıl binlerce vatandaşımıza destek sağlıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alarak Bursalıların yaşam şartlarını iyileştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Sağlık hizmeti almanın herkesin en temel hakkı olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Sağlık hizmetini mahallere ve evlere kadar ulaştırıyoruz. Amacımız, ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanında olmak. Hayattaki en değerli servetin sağlık olduğunu biliyoruz. Evde sağlık hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyoruz. Her yıl binlerce vatandaşımıza destek sağlıyoruz. Türkiye'ye örnek olacak olan halk sağlığı projelerimizi bir bir yaşama geçirmeye devam edeceğiz. Tüm hastalarımıza şifa, özveriyle çalışan sağlık ekibimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA