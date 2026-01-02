Yargıtay’dan, kamulaştırma davaları açısından Türkiye genelinde etkili olabilecek önemli bir karar çıktı. Dosyada, kamulaştırma bedeline yalnızca yasal faiz uygulanması yönündeki yerleşik uygulama değiştirildi. Süreç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi’nin, Babaeski Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kamulaştırma bedeline sadece yasal faiz uygulanacağını öngören kararını kesin nitelikte onamasıyla başladı. Müvekkilinin mülkiyet hakkının ihlal edildiğini savunan Av. İbrahim Çınar, kararı temyiz ederek Yargıtay’a taşıdı.

EN YÜKSEK FAİZ UYGULANMALI KARARI

Yargıtay, yaptığı inceleme sonucu Bölge Adliye Mahkemesi’nin kesin nitelikteki kararını iptal etti. Yerel mahkemenin kararını düzelten Yargıtay, kamulaştırma bedeline yalnızca yasal faiz değil, kamu alacaklarında uygulanan en yüksek faizin uygulanması gerektiğine hükmetti.

KAMULAŞTIRMA DAVALARI İÇİN EMSAL KARAR

Kararın, kamulaştırma sürecinde yaşanan gecikmeler sebebiyle vatandaşların uğradığı maddi kayıpların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtilirken, benzer davalar için de emsal oluşturacağı ifade edildi.

"BU KARAR KAMULAŞTIRMA SÜRECİ YAŞAYANLAR İÇİN ÖNEMLİ"

Av. İbrahim Çınar, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, "Bu karar yalnızca müvekkilimiz açısından değil, Türkiye genelinde kamulaştırma süreci yaşayan tüm vatandaşlar açısından büyük önem taşıyor. Bölge Adliye Mahkemesi'nin yalnızca yasal faize hükmedilen kararı kesinleştirmesi halinde ciddi bir hak kaybı yaşanacaktı. Yargıtay, kamulaştırma bedellerine her zaman itiraz edilebileceğini ve bu bedellere kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizin uygulanması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu karar, idarenin gecikmesinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi açısından son derece önemlidir" dedi.

Av. Çınar ayrıca, kamulaştırmanın bir idari işlem olduğunu ancak bu süreçte vatandaşın mülkiyet hakkının korunmasının esas olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşın hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu davanın, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde vatandaşlara ait tarım arazilerinden geçirilen enerji nakil hattı sebebiyle yapılan irtifak hakkı kamulaştırmasına ilişkin olduğu bildirildi.