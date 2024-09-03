Bursa Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Gram altın, %0.19 oranında değer kaybederek 2.793,36 TL'den satılırken, 2.756,84 TL'den alınıyor. Ons altın ise %0.16'lık bir düşüşle 2.495,70 dolardan işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 2.519,71 TL, satış fiyatı ise 2.661,15 TL olarak belirlenmiş durumda ve %0.17 oranında değer kaybetti. 14 ayar altının alış fiyatı 1.491,82 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın, %0.18'lik bir düşüşle 4.489 TL’den satılırken, eski çeyrek altın 4.434 TL'den işlem görüyor. Yarım altın 9.006 TL'ye, tam altın ise %0.18 oranında değer kaybederek 18.152 TL'ye düştü.