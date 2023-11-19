Uzmanlardan yatırımcılara hala uyarılar devam ediyor. Yatırım yapacaklar adımlarına dikkat etsin. Üstelik saat ve tarihe de dikkat çekti. İşte tüm ayrıntılar...

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli saat ve tarih

Son zamanlarda piyasa hareketliliği son hızıyla devam etmekte. Bugün 16:30’da Amerika tüketici fiyatları enflasyonu açıklanacak. Aylık %0.1 oranında gerçekleşmesi beklenirken yıllık enflasyonun %3.7 oranından 3.3 oranında düğmesi tahmin edilmektedir. Uzman İslam Memiş enflasyon verilerine göre altın fiyatlarıyla alakalı, “Gram altın 1.830 lira destek seviyeleri bulunuyordu.

Hem ONS altın hem de gram altın tarafında satış yaşandığını gördük. ONS altında beklentim 1.930 dolar seviyelerinde. Amerika enflasyon verileri açıklanacak. Bu hafta altın alımlarını bitirmek gerek. Bundan sonra fırsat gelmeyebilir. Yükseliş başlayacak. Hedef 1.880 lira, sonrası 1.920 lira. Yükseliş devam edecek” dedi. En güncel altın fiyatları şu şekilde;

· Gram altının alış fiyatı 1.790.58 lira, satış fiyatı 1.790.80 lira

· Çeyrek altının alış fiyatı 1.985 lira, satış fiyatı ise 3.036 lira

· ONS altının alış fiyatı 1.944.25 dolar, satış fiyatı ise 1.944.25 dolar