Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Vodafone'un üniversite hazırlık, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine iş dünyasını deneyimleme fırsatı sunmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği 'Vodafone Yaz Kampüsü' programı başarıyla tamamlandı. Kısa sürede 3 bini aşkın başvurunun yapıldığı programda, katılımcılara online eğitimlerle kariyer planlamasından iş hayatı becerilerine, teknolojiden kişisel gelişime kadar birçok farklı konuda alanında uzman isimlerle bir araya gelme imkânı sunuldu. Program sonunda 15 farklı şehir, 30 farklı üniversiteden 120 öğrenci Vodafone Maslak Plaza'da 2 günlük final etkinliğine katıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: 'Vodafone'da genç yetenekleri sadece geleceğin çalışanları olarak değil, şirketimizin geleceğini şekillendirecek liderler, değişimin öncüleri ve bize yeni bakış açıları kazandıracak en önemli güç olarak görüyoruz. Bu nedenle, genç yeteneklere yatırım yapmak, bizim için yalnızca bir işe alım faaliyeti değil, uzun vadeli bir şirket stratejisi. Bugün organizasyonumuzun yaş ortalaması 38. şirketimizde 26 yaş altında 400'den fazla çalışma arkadaşımız bulunuyor. Bu genç yapıyı korumak, farklı bakış açılarını organizasyonumuza kazandırmak ve geleceğin liderlerini bugünden yetiştirmek bizim için büyük önem taşıyor. Gençlerle ne kadar erken tanışırsak, onların gelişim yolculuğuna o kadar fazla katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz 'Vodafone Yaz Kampüsü' ile, şirketlerin yaz döneminde genç yetenek tarafında daha az aktif olduğu bir dönemde gençlere ulaşmayı ve gelişim odağı güçlü bir deneyim sunarak bu alanda öncü ve erişilebilir bir yapı oluşturmayı hedefledik. Programımıza 3 bini aşkın başvuru aldık, finale kalan 120 öğrenciyle genel merkezimizde 2 gün geçirdik. Eğitimlerimize katılan tüm öğrencileri tebrik ediyoruz.'

Finalistler Vodafone merkez ofisinde 2 gün geçirdi

'Vodafone Yaz Kampüsü'nde katılımcılara 'Kariyer Nasıl Şekillenir?', 'Vodafone 101', 'CV Hazırlama ve Mülakat Rehberi', 'İş Hayatında Networking', 'İknanın Gücü', 'Hikâyeleştirme ve Sunum Teknikleri', 'Öğrenmeyi Öğrenme ve İmaj Yönetimi', 'Geleceğin Teknolojileri, Büyük Veri ve Yapay Zekâ' gibi konularda toplam 18 saatlik online eğitim verildi. Ardından, öğrenciler Ludi platformu üzerinden Vodafone'daki bir rolü deneyimleyerek online bir simülasyonu tamamladı. Eğitim katılımı ve simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu 120 öğrenci finale kaldı. Bu öğrenciler, Vodafone Maslak Plaza'da 2 gün boyunca hem eğitim hem de iş hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri alanlara yönelik konularla ilgili, Vodafone çalışanları ile bir araya gelme fırsatı buldu. Vodafone Plaza'da geçirilen bu 2 gün, tamamen deneyim odaklı tasarlandı. 5G deneyim alanından, mülakat simülasyonlarına, cv hazırlama atölyesinden üretken yapay zekaya kadar öğrenciler birbirinden farklı konuları uzmanlarından dinleme şansı elde etti.