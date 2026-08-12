İş Bankası, KOBİ müşterilerinin bankacılık işlemlerini daha dijital ve verimli hale getirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. Uygulama ile müşterilerin e-defter verileri İşCep üzerinden verecekleri izin doğrultusunda analiz edilerek Finansal Sağlık Raporu hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, KOBİ'lerin finansal performansını etkin bir şekilde yönetebilmesine imkân tanıyan Finansal Sağlık Raporu, İşNet üzerinden temin edilen e-Defter verilerinin, Agra FinTech ile geliştirilen analiz modelleri kullanılarak inceleniyor. Böylece işletmelerin finansal rasyoları hesaplanıyor ve sektörde faaliyet gösteren benzer ölçekli şirketlerle karşılaştırılabiliyor. Elde edilen içgörüler doğrultusunda müşterilere uygun finansal çözümler sunulurken, finansmana erişim süreçlerinin daha hızlı ve kolay ilerlemesi sağlanıyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, KOBİ Bankacılığını yalnızca finansman sağlayan bir yapı olarak değil, işletmelerin ticari faaliyetlerini kolaylaştıran, dijital dönüşümünü destekleyen bütüncül bir deneyim olarak ele aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

'KOBİ Bankacılığında geleneksel süreçlerin ötesine geçen yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Müşterilerimizin bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirirken, onların ihtiyaçlarına uygun katma değerli hizmetler sunmayı önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşım çerçevesinde banka, müşteri, veri kaynağı ve finansal teknoloji şirketlerini içeren ekosistemde birlikte iş geliştirme kültürü ile sonuç almaya özel önem veriyoruz. İşNet ve Agra FinTech ile hayata geçirdiğimiz bu proje, KOBİ'lere en doğru ürünü, en doğru zamanda sunma hedefimizin önemli bir adımı. KOBİ'lerin finansal sağlıklarının ölçülmesi ve buna bağlı olarak geliştirilen teklif mekanizmalarıyla sektöre yenilikçi bir hizmet sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de dijital dönüşümü destekleyen, müşteri deneyimini sürekli iyileştiren uygulamalar geliştirmeye ve ticari hayatı kolaylaştıran çözümler üretmeye devam edeceğiz.'

İşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can da, İşNet olarak, uzun yıllardır e-Dönüşüm alanındaki deneyimleri ve güçlü teknolojik altyapılarıyla işletmelerin dijitalleşmesine katkı sağladıklarını belirterek, bu iş birliği sayesinde, KOBİ'lerin paylaşımına izin verdikleri finansal verilerinden güvenli bir şekilde değer üretilmesini sağlayan altyapıyı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Can, KOBİ müşterilerinin NetteArşiv ve İşteDefterim çözümleri sayesinde güvenle imzaladığı ve sakladığı e-Defter bilgilerinin, bu entegrasyon sayesinde finansal içgörüye dönüştüğünü belirterek, 'Kullanıcılarımızın açık rızası sonrası banka sistemleriyle paylaşılan bu veriler; işletmelerin finansal sağlıklarının daha doğru analiz edilmesine, kredi değerlendirme süreçlerinin desteklenmesine ve risk yönetiminin daha etkin yürütülmesine katkı sağlıyor. İşletmeler, oluşturdukları verileri katma değer üreten stratejik bir kaynağa dönüştürerek daha hızlı ve bilinçli ticari kararlar alabiliyor. Önümüzdeki dönemde de e-dönüşüm alanındaki uzmanlığımızı finansal teknolojilerle buluşturan yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz' dedi.

İş birliğini değerlendiren Agra FinTech firması kurucu ortağı Muharrem Uğurelli, 'Finansal verinin gerçek değeri, doğru analiz edilerek işletmeler için anlamlı içgörülere dönüştürülmesinde ortaya çıkıyor. Bu projede e-defter verilerini gelişmiş analiz modelleri ve finansal uzmanlıkla birleştirerek KOBİ'lerin finansal durumlarını objektif şekilde değerlendirebilecekleri, sektörleriyle karşılaştırabilecekleri ve geleceğe yönelik daha sağlıklı kararlar alabilecekleri bir altyapı oluşturduk. İş Bankası ve İşNet ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bankacılıkta veri odaklı yeni nesil yaklaşımın önemli bir örneğini temsil ediyor. Hedefimiz, finansal veriyi herkes için daha erişilebilir, anlaşılabilir ve aksiyona dönüştürülebilir hale getirmek. KOBİ'lerin kendi verilerinden değer üretebilmelerini sağlayarak finansal yönetim kültürünü güçlendirmeye, aynı zamanda bankaların daha kaliteli veriyle daha etkin karar almasına katkı sunacak teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.