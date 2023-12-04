Altın, ABD'de beklenen faiz indirimine dair artan beklentilerin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Gram altın, 2 bin lira civarına yaklaşarak tarihi zirvesini gördü. Altın fiyatları son iki ayda yaklaşık yüzde 20 oranında yükseldi. Ancak, bu yükselişin ardından büyük bir kısmı geri çekildi ve şu anda Cuma gününe kıyasla yüzde 0,71 artışla 2104,75 dolardan işlem görüyor.

Ons altın, İsrail-Hamas savaşı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının etkisiyle yükseliş trendine girdi. Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikasını sıkılaştırma eğiliminde olduğunu belirtti. Powell, Atlanta'daki bir konuşmasında, politika faizini önemli ölçüde kısıtlayıcı bir konuma taşıdıklarını söyleyerek, politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair şu aşamada bir yorum yapmanın erken olacağını vurguladı. Analistlere göre, piyasalar Powell'ın faiz oranlarının kısıtlayıcı olduğu yönündeki açıklamalarına odaklandı, ancak politikanın gevşetilmesine dair konuşmak için henüz erken olduğu uyarısını göz ardı etti.