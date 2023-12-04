Haftanın ilk günü Bursa'da sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 11 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 14 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde ise sağanak yağış şehri etkisi altına alacak.
5 Aralık Salı günü ise Bursa halkı, gün içerisinde çok bulutlu bir havaya uyanacak. Sabah saatlerinde termometreler 8 derece olarak ölçülürken en yüksek sıcaklık 14 dereceye kadar tırmanıyor.
Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini
İnegöl'de hava nasıl olacak?
Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 9 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde sağanak yağış etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 13 dereceye kadar tırmanıyor.
İnegöl'de 5 günlük hava durumu tahmini