Yıldırım’da büyük dönüşüm Yıldırım’da büyük dönüşüm

Haftanın ilk günü Bursa'da sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 11 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 14 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde ise sağanak yağış şehri etkisi altına alacak.

5 Aralık Salı günü ise Bursa halkı, gün içerisinde çok bulutlu bir havaya uyanacak. Sabah saatlerinde termometreler 8 derece olarak ölçülürken en yüksek sıcaklık 14 dereceye kadar tırmanıyor.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

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İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 9 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde sağanak yağış etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 13 dereceye kadar tırmanıyor.

İnegöl'de 5 günlük hava durumu tahmini

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