Fiyatların yükselmesiyle birlikte pek çok kişi bu piyasaya yönelse de, yüksek fiyatlardan yapılan yatırımlar ciddi riskler barındırıyor. Uzmanlar, özellikle bu konuda yatırımcıları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de bu isimler arasında yer alıyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişi bir “tuzak” olarak nitelendiren İslam Memiş, fiyatların geri çekilmesini beklediğini ve yatırımcıların buna göre hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Elinde altın bulunduranların satmadan beklemeleri gerektiğini belirten Memiş, yeni alım yapacakların ise bir süre daha sabırlı olmalarının daha doğru olacağını ifade ediyor.

İslam Memiş, ons altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Ons altın haftayı 2.934 dolar seviyesinde kapattı. 1 Ocak’tan bu yana yüzde 11,5’lik bir getiri sağladı. Altını olanlar ellerinde tutmaya devam etsin. Ancak yeni alım yapmak isteyenler şu an beklemeli ve doları takip etmeli. Altın fiyatlarının düşmesini beklemeliyiz. Ons altın 2.800 dolar seviyesinin altına indiğinde alım için uygun bir zaman olacak. Daha önce 3.050 – 3.080 dolar seviyelerini öngördüğümüzü belirtmiştik. Sabırlı olup yüksek fiyatlardan alım yapmaktan kaçınmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Gram altın için beklenilmesini isteyen İslam Memiş, “Orta ve uzun vadede altında pozitif beklentimiz devam ediyor ama kısa vadede aynı konumda değiliz. Gram altın yıla 3.050 TL seviyesinde başlamıştı. Şu anda fiziki altın 3.548 TL seviyesinde bulunuyor. Bu da yüzde 16,5 civarında bir görüntüye işaret ediyor. Gram altında kısa vade hariç pozitifiz. Biz bugüne kadar altın almamış olanlara bekleyin ve panik yapmayın demiştik ve demeye de devam ediyoruz. Altın fiyatlarındaki yükselişleri yanlış yorumluyorlar. Bekleyen kazanacak ve fiyatların düşeceğini görecek.” şeklinde konuştu.

TUZAĞA ÇEKİYORLAR

Genel bir değerlendirme yapan İslam Memiş, “Malı alırken kazanacaksın. Ons ve gram altında düşüş beklentim devam ediyor. İlerleyen haftalarda veya aylarda bu fiyat yükselişlerinin ne anlama geldiği ortaya çıkacak. İnsanları tuzağa çekip paralarını alıyorlar. Bekleyenler ise tuzağa düşmeyecekler ve paralarını kimseye kaptırmayacaklar.” şeklinde konuştu.

Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir. Yatırım yapacak olanların kendi araştırmalarını yaparak kendi kararlarını vermeleri önemle bildirilir.