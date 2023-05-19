BIG Creative Medya Organizasyon A.Ş tarafından organize edilen 7. Türkiye Marka Zirvesi / 7. Altın Marka Ödülleri, Zorlu Center Raffles Hotel'de sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin iş prestijli iş ve ödül gecesi 7. Türkiye Marka Zirvesi / 7. Altın Marka Ödülleri Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleşti.

İSU personeli 'işaret dili' öğreniyor İSU personeli 'işaret dili' öğreniyor

Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, bu yılki zirvede ana fikrin Türkiye’nin  en prestijli iş ve marka ödüllerini dağıtmanın yanı sıra, hem iş dünyasının fikir önderlerini bir araya getirip  hem de önemli bir sosyal sorumluluğa yani küresel ısınma felaketinin olası etkilerine dikkat çekmek amacını güttüğünü söyledi.

ÖDÜL LİSTESİ

  1.     YILIN CEO'SU _ RENAULT MAIS CEO’SU BERK ÇAĞDAŞ
  2.     YILIN DEKORASYON MARKASI- BODRUM MUTFAK MOBİLYA
  3.     YILIN İŞ ADAMI _ İSMAİL KARTAL _ BORDO İNŞAAT YÖN. KRL.BŞK
  4.     YILIN İŞ KADINI _ YAĞMUR KALYONCU
  5.     YILIN OTOMOTİV MARKASI – RENAULT
  6.     YILIN REKLAM FİLMİ _ HALKBANK _ KEREM ALIŞIK
  8.     YILIN GİYİM MARKASI – KIĞILI  
  9.     YILIN HAVAYOLU MARKASI – PEGASUS
  10.     YILIN PROGRAMI _ BABALA TV Mevzular Açık Mikrofon
  11.     YILIN İYİLİK HAREKETİ _ CZN BURAK
  12.     YILIN İLETİŞİM MARKASI – TURKCELL
  13.     KIBRIS'TA YILIN İNŞAAT MARKASI _ ŞİFA CONSTRUCTİON  
  14.     YILIN KURUMSAL MARKASI _ FİNBER HOLDİNG  
  15.     YILIN İHRACAT MARKASI _ ELEGANT COLORS
  16.     YILIN EV TEKSTİLİ MARKASI _ HERMOSA
  17.     YILIN EĞİTİM MARKASI – NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VAKFI
  18.     YILIN GASTRONOMİ MARKASI – DANIŞ RESTAURANT
  19.     YILIN SÜPER MARKASI _SUPER BRAND AWARD OF THE YEAR - DİZAYN VIP GROUP
  20.     YILIN SAĞLIK MARKASI – AVİCENNA HASTANELER GRUBU
  21.     YILIN SEYAHAT ACENTASI – TATİLSA
  22.     YILIN EN BAŞARILI GENEL MÜDÜRÜ _ ANDREW STEELE _ RAFFLES HOTEL
  23.     ULUSLARASI TURİZM MARKASI_ RAFFLES HOTEL
  24.     YILIN E TİCARET MARKASI – EDWOX
  25.     YILIN MODÜLER MOBİLYA MARKASI _ BOFİGO
  26.     YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MARKASI - TİNY KÖY PROJE MİMARLIK – ALİ AKKAYA
  27.     YILIN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI - YAŞAR İZSİZ  
  28.     YILIN İNŞAAT PROJESİ - İZSİZ TOWER
  29.     YILIN HALI MARKASI _ KARMEN HALI  
  30.     YILIN İNŞAAT MARKASI -  BEYLER İNŞAAT
  31.     YILIN MÜCEVHER TASARIMCISI _ CANAN KANO
  32.     YILIN STK BAŞKANI _ NİHAT TANRIKULU
  33.     TÜRKİYE’DE YILIN TURİZM YÖNETİCİSİ _ UĞUR TALAYHAN   
  34.     BEST INTERNATIONAL RESTAURANT OF THE YEAR _ MADHU’S
  35.     YILIN GIDA MARKASI - KARKAS ÇİFTLİK
  36.     YILIN SAĞLIK TURİZMİ MARKASI _ SG ESTETİK
  37.     YILIN MEDİKAL ESTETİK DOKTORU _ DOKTOR SEVGİ EKİYOR

TÜRKİYE ALTIN MARKA ÖDÜLLERİ BASIN ÖDÜLLERİ

  1.     YILIN GAZETESİ _ POSTA GAZETESİ  
  2.     YILIN HABER KANALI _ CNN TÜRK
  3.     YILIN HABER PROGRAMI - CEM KÜÇÜK İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE - TGRT HABER
  4.     YILIN ERKEK HABER SUNUCUSU  _ GÖKHAN TAŞKIN _ TV100
  5.     YILIN KADIN HABER SUNUCUSU _ DİLARA SAYAN _ HABER GLOBAL
  6.     YILIN KADIN TELEVİZYON GAZETECİSİ _ FULYA ÖZTÜRK _ CNN TÜRK  
  7.     YILIN ERKEK TELEVİZYON GAZETECİSİ _ MEHMET AKİF ERSOY _ HABERTÜRK
  8.     YILIN SPOR PROGRAMI _ STÜDYODA FUTBOL _ TGRT HABER
  9.     YILIN EKONOMİ KANALI _ EKOTÜRK
  10.     YILIN HABER PORTALI _ HABERLER.COM
  11.     YILIN EN İYİ DİJİTAL PROGRAMI _ FUNDA KARAYEL’LE İSİM ŞEHİR