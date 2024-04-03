Altın piyasalarındaki yükseliş yatırımcısının gözünü kamaştırmış durumda ancak uzman ismi İslam Memiş altınla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ons altınının 2300 doalrı görene kadar yükselişini devam ettiriceğeni söyleyen uzman isim daha da ilerlemeyerek sert bir düşüş yaşanayacağını belirtti.

"GRAM ALTIN ÖNCE DÜŞECEK, SONRA UÇUŞA GEÇECEK"



Memiş ardından şu ifadelere değindi;

"2 haftadır uyardığım 2125 dolar seviyesi ile ilgili öngörümde bir değişiklik yok. Buraya kadar nasıl düşecek diye düşünüyorsanız da kimsenin anlamadığı anda aşağı yönlü bir hareket yaşanacaktır. Hatta dün yine gümüş-altın tarafında ons altın alır mıyım asla diye bir cevap vermiştim.

Benim kısa süreli olarak ons altın tarafında negatif beklentim devam ediyor. Gram altın tarafında da mutlaka zaman zaman olumsuz etkilenecektir ancak yıl sonuna kadar pozitif beklentim devam ediyor ve 3000-3500 TL aralığı yıl sonu için beklemeye devam ediyor.

Elimizdeki doları bugün ons altın tarafına çevirmiyoruz. Ya ons gümüş tarafına ya da doğrudan gram altın tarafına yatırım yapıyoruz.

Ons altın tarafını takip edin, buradaki düşüşler başlayınca gram altında da mutlaka hissedilecektir. Ancak gram altın yatırımcısı, ons tarafında yaşanacak düşüşleri büyük bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Ben gram altın alıp kenarda beklemeli miyim? bu sorunun yanıtı evet."

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 2.465,96

ÇEYREK ALTIN: 4.212,00

YARIM ALTIN:8.254,00

TAM ALTIN: 16.434,00