Altın Nesil Okulları 5.sınıf öğrencileri, bu yıl 17.si düzenlenen TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları’nda bölge finallerine katılma hakkı kazandı. Çağrı duyurusunda belirtilen tarihlerde proje başvuruları alınan projelerin ön değerlendirme sonuçları, geçtiğimiz hafta sonu açıklandı. Jüri üyeleri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda 10 alanda toplam 14.883 proje arasından ülke genelinde 1.440 proje, il genelinde ise 35 proje yarışmanın bölge aşamasına katılmaya hak kazandı. Danışmanlığını Türkçe Öğretmeni Canan ERDAL'ın yürüttüğü ve okulun 5/B sınıfı öğrencilerinin tamamının katkı sağladığı “Rangârenk Masallar” isimli projeleri ile 22 Mayıs Pazartesi günü çevrim içi ortamda TÜBİTAK yetkililerine sunum yapacaklar.

Gençleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamasını amaçlayan ve Türkiye’nin ortaokul düzeyinde düzenlenen en köklü bilimsel araştırma projeleri yarışması olan TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışmaları, öğrencileri bilimsel araştırma konusunda çalışmalar yapmaya teşvik ediyor. Altın Nesil Okulları 5. sınıf öğrencileri de bu kapsamda yürüttükleri çalışmaları proje olarak değerlendirdi ve elde ettikleri puanla bölge finallerinde sunum yapmaya hak kazandı.

Derslerde yürütülen akademik sınava hazırlık çalışmaları yanı sıra temel becerileri kazanmalarına yönelik yapılan çalışmalarla öğrencileri çağın gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda yetiştiren Altın Nesil Okulları, derslerde özellikle okuma, yorumlama ve yazma çalışmalarına ağırlık veriyor. Rengârenk Masallar projesi kapsamında bir yıl boyunca yazdıkları masalları kitaplaştıran öğrenciler, çalışmalarının başarılı bulunmasının da gururunu yaşıyor. Elde edilen başarı ile ilgili değerlendirme yapan Okul Müdürü Serdar ACAR, “Okulumuzda öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini önemsiyor ve bu kapsamda yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz. Öğrencilerimizin yazılı anlatım becerilerini geliştirmelerine yönelik yürütülen bu projenin bölge finallerinde sunum yapmaya layık görülmesi hepimizi gururlandırdı. Projeyi yürüten öğrencilerimizle yaptığımız değerlendirmede hepsinin gönüllü bir şekilde çalıştıklarını ve projeyi sahiplendiklerini gördük. Bundan sonraki süreç için de gerekli çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK 2204-B Bursa Bölge Finalleri’ne katılacak öğrencilerimizi ve danışman öğretmenimizi tebrik ediyor, yapacakları sunumda kendilerine başarılar diliyoruz.” diyerek öğrencilerini tebrik etti.

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