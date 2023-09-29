Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Antalya Altın Portakal Film Festivali için tahsis edilen Antalya Spor Salonu'nun tahsisinin iptal edildiği bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Antalya Spor Salonumuz tahsis edilmişti.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız.

Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan salonun tahsisi iptal edilmiştir.

Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır."

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DA ÇEKİLMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık tarafından Altın Portakal Film Festivali'nden çekilme kararı hakkında bir açıklama yapmıştı. Açıklamada " Altın Portakal Film Festivali'ne kısaca değinmek istiyorum. Bu konuyla ilgili en başından beri Bakanlığımızın tavrı çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da son derece karşıyız. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı Bakanlığımız zaten kamuoyuna yaptı " ifadelerine yer vermişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekilme kararının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir.

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgesel yer almaktadır.

Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır.

Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."

NEDEN SAKINCALI BULUNDU?

Mağduriyet Algısı ve FETÖ Propagandası

Belgeselde, mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasının yapılmasına izin verildiği ifade edilmiştir. Bu durum, terör örgütünün suçlarına dikkat çekmeksizin, mağduriyet söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışılmasının eleştirilmesine yol açmıştır.

15 Temmuz İtibarsızlaştırılması

Belgeselde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin itibarsızlaştırılması amacıyla kullanılan ifadelerin bulunduğu belirtilmiştir. Bakanlık, bu tür bir yaklaşımın, halkın demokrasiye ve devlete olan bağlılığını zayıflatıcı bir etki yaratabileceğini belirtmiştir.

Sanatın Provokasyon Unsuru Olarak Kullanılması

Belgeselde sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. Sanatın toplumda gerilim yaratma veya siyasi propaganda aracı olarak kullanılmasının eleştirildiği görülmüştür.

Yargı Kararlarının Tanınmaması

Belgeselde, yargının verdiği kararların tanınmaması ve devleti suçlayan ifadelerin yer aldığına dair iddialar bulunmaktadır. Bakanlık, böyle bir içeriğin festivalde yer almasını uygun bulmamıştır.

Bu nedenlerle Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Kanun Hükmü' belgeselinin bu tür ifadeler içerdiği gerekçesiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilme kararı almıştır.