Altın tarihi rekorunu kırdı. Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte 42 dolarlık bir yükselişle 2.464 doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Dolar ve euro yeni eşiğe geldi. Dolar 33 TL'yi Euro ise 36 TL'yi gördü.

Dolar, euro ve altın durdurulamıyor. Altın tarihi rekorunu kırarken dolar ve euro yeni eşiği gördü. Dolar 33 TL'yi Euro ise 36 TL'yi gördü.

Son günlerde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceği tahminleri varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine geç kalmak istemediklerini belirterek geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada piyasalarda fiyatlamaların netleşmesine yol açtı. Bankanın yıl sonuna kadar en az iki kez faiz indireceği kesin gözüyle bakılıyor.

Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun yüzde 2'ye düştüğü yılın ikinci çeyreğindeki verilerin güvenini artırdığını ifade etti.

Bu gelişmeler üzerine altının ons fiyatı 2 bin 464 dolarla rekor kırarak, 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı dünkü seviyesine göre 42 dolar artış kaydetti.

Altının ons fiyatı en son mayıs ayında 2 bin 450,10 dolarla tarihi zirveye ulaşmıştı. Altının ons fiyatı bu yıl başlarında merkez bankalarından gelen taleple tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış, ancak yüksek faiz beklentilerinin azalmasıyla geri çekilmişti.

Analistler, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanması durumunda altın fiyatlarını destekleyebileceğini ve Trump'ın planladığı vergi indirimlerinin ABD bütçe açığını artırarak doları zayıflatabileceğini belirtiyor.

Tüm bu faktörlerin yatırımcıları güvenli liman varlıkları arasında yer alan altına yönlendirebileceği vurgulanıyor. Ayrıca sabah saatlerinde yurt içinde altının gram fiyatının da 1.639 lirayla yeni zirvesine çıktığı gözlemlendi.