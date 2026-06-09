Küresel piyasalarda kıymetli metallerin seyrinde Orta Doğu’daki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Haftanın başında İsrail ile İran arasında yaşanan ve kısa sürede yatışan gerilim sırasında ons altın 4.269 dolara kadar düştü. Ateşkes sürecine yeniden dönülmesiyle birlikte toparlanan ons altın, dünkü işlemleri 4.330 dolardan tamamladı. Bugün ise TSİ 06.00 itibarıyla 4.337 dolar seviyesine yakın işlem gördü. Spot piyasada gram altın da güne 6.432 TL’den başladı.

ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

Altın fiyatlarını etkileyecek gelişmelere bakıldığında yarın ABD’de açıklanacak mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günü gelecek Üretici Fiyat Endeksi verileri dikkatle bekleniyor. FED’in 17 Haziran tarihlerinde vereceği faiz kararı öncesinde bu veriler, son enflasyon verilerini de temsil ediyor. Analistler, “Beklenenden daha yüksek bir TÜFE, altında satış baskısını güçlendirebilir. Daha düşük bir veri ise faiz indirimi iyimserliğini kısmen geri getirebilir ve bu durumda altında bir taban oluşumu süreci başlayabilir” diye konuşuyor.

FED’DEN “PAS” GEÇEBİLİR, FAKAT…

FED’in faiz politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. CME FedWatch verilerine göre, gelecek haftaki toplantıda FED’in faizi sabit bırakma ihtimali yüzde 96’ya yakın seviyede fiyatlanıyor. Öte yandan yılın ilerleyen dönemlerinde ABD’de faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi, faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir görünüm oluşturuyor.

ÇİN’İN ALTIN ALIMLARI

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerinde baskı yarattığını ancak jeopolitik risklerin güvenli liman talebini canlı tuttuğunu belirtiyor. Öte yandan fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen Çin’in altın alımlarını sürdürdüğü görüldü. Çin Halk Bankası, mayısta da altın rezervlerini yaklaşık 10 ton artırdı. Böylece Çin, üst üste 19 ay altın alımı gerçekleştirdi.

ALTINDA BEKLENTİLER

Cuma günü kuvvetli gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından sarı metalin 200 günlük hareketli ortalamanın altına kesin bir şekilde düştüğünü hatırlatan analistler “Altın için görünüm hâlâ zorlu. Bugün itibarıyla 4.435 dolar seviyelerinde bulunan 200 günlük ortalama, artık bir destekten ziyade herhangi bir toparlanma girişiminde direnç görevi görecek gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

“BEKLE-GÖR” KONUMU

Yatırımcıların FED kararı öncesinde sarı metalin 200 günlük bariyeri aşıp aşamayacağını yakından izleyeceğini aktaran analistler, “Altın bunu başaramazsa, muhtemelen ‘şahin’ bir FED açıklaması öncesinde satış baskısını hissetmeye devam edebilir. Bununla birlikte enflasyon, merkez bankası talebi, jeopolitik riskler gibi fiyatları destekleyen faktörler öncesinde piyasalar bekle-gör konumuna geçti” ifadelerini kullanıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altında uzun vadeli yatırımcı için şu anda satış yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirterek “Fiyatlar 200 günlük ortalamanın altında seyrettiği için yeni alımlarda da acele edilmemeli, kademeli alım stratejisi ile ilerlenmeli. 4.280-4311 dolar bandı ilk kademe için uygun bir bölge olabilir” yorumunda bulundu. Onsta 4.355 ve 4.440 dolar seviyeleri üzerinde kalıcılık sinyali gelmesi halinde bu bölgelerin diğer kademeler olabileceğini de aktaran Doç. Dr. Eryılmaz, “4.280 doların altına gelinmesi söz konusu olursa düşüş de derinleşebileceği için beklenmesi gerekir” uyarısını yaptı.