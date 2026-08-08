Yargı süreçlerinin daha hızlı sonuçlanmasını amaçlayan yeni düzenlemeler gündemde. Miras yoluyla birden fazla kişiye geçen taşınmazların satışında değişikliğe gidilmesi, özellikle ortaklığın giderilmesi davalarında uygulanan satış usulünün yeniden ele alınması planlanıyor.

GENEL KATILIMA AÇIK OLMAYACAK

Hazırlanan düzenlemeyle, miras kalan ev, arsa ve diğer taşınmazların satışında ilk aşamada genel katılımın sınırlandırılması hedefleniyor. Buna göre taşınmazda pay sahibi olan mirasçılara satış sürecinde öncelik tanınması planlanıyor.

İLK SATIŞTA MİRASÇILARA ÖNCELİK VERİLMESİ PLANLANIYOR

Öngörülen yeni sisteme göre, miras yoluyla intikal eden taşınmazlarda yapılacak ilk açık artırmanın yalnızca malik durumundaki mirasçılar arasında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla, taşınmazın satışında öncelikle mevcut mirasçıların teklif verebilmesinin sağlanması ve ortaklığın giderilmesi süreçlerinde yaşanabilecek bazı sorunların azaltılması amaçlanıyor.

ALICI ÇIKMAZSA İKİNCİ SATIŞA GEÇİLECEK

İlk açık artırmada mirasçılardan teklif gelmemesi durumunda satışın ikinci aşamaya geçmesi planlanıyor. Bu aşamada açık artırmanın tüm katılımcılara açılması öngörülüyor. Böylece öncelikle taşınmazın mevcut paydaşlarına satın alma fırsatı sunulacak, sonuç alınamaması halinde ise satış daha geniş bir alıcı kitlesine açılacak.

SATIŞA KATILIMDA TEMİNAT ŞARTI ÖNGÖRÜLÜYOR

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise açık artırmaya katılacak kişilerden teminat alınması. Buna göre, satışa katılmak isteyenlerin taşınmaz için belirlenen değerinin yüzde 10'u oranında nakit teminat yatırmasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Söz konusu uygulamayla, satış süreçlerinde kötü niyetli girişimlerin ve çeşitli suistimallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistemin hayata geçmesi halinde miras kalan taşınmazların satışında ilk aşamadan itibaren daha kontrollü bir sürecin uygulanması amaçlanıyor.