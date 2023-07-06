Yalova Altınova Belediyesi Güreş Takımı, 662. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerine dualarla uğurlandı.

Genç sporculara başarılar dileyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kırkpınar’da dereceler beklediklerini ifade etti. Kırkpınar’a çok iyi hazırlandıklarını ve hedeflerin çeşitli boylarda kürsü yapmak olduğunu dile getiren Altınova Belediyespor Güreş Antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya ise “Takımımızın genel durumu gayet iyi. Çok iyi bir çalışma programıyla bu dev organizasyona hazırlandık. Bize desteklerini esirgemeyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve meclis üyelerine, Kulüp Başkanı Sedat Ok ve yönetimine teşekkür ederiz” dedi.