Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, tüketicinin haklarının korunması, vatandaş sağlığının korunması, haksız kazancı engellemek ve fırsatçılığa mahal vermemek amacıyla yerel ve zincir marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Vatandaşların sağlığının korunması, haksız kazancın önüne geçmek ve fırsatçılığı engellemek noktasında sorumluluğundaki tüm alanlarda denetimlerini titizlikle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüketicinin haklarının korunması için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Hal Denetim Ekipleri; 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde de binlerce yerel ve zincir markette denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler ve uygulamalar hakkında bilgi veren Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak, fırsatçılığın önüne geçmek ve haksız kazancı engellemek için yerel ve zincir marketlerde satışa konu sebze ve meyve ürünlerinde bulunması gereken Kare Barkotlu Etiket ve Ürün Künyeleriyle ilgili denetimlerimizi sürdürüyoruz. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğümüz denetimlerde, ilimiz genelinde 1486 market denetlenmiş ve kanuna uymayan 94 market hakkında 5957 Sayılı Kanun gereği tutanak düzenlemiştir. Denetimlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sıkı bir şekilde devam edecektir” dedi.