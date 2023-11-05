İnegöl Hastane Derneği Başkanı Yasin Altuntepe tüm kanser türlerine karşı erken teşhisin önemine vurgu yaparak, “Tüm ilçe halkımızı ücretsiz kanser taramalarını yaptırmak için İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İnegöl Hastane Derneği Yönetim Kurulu üyeleri İnegöl İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan KETEM’i ziyaret ederek KETEM’in faaliyetlerini yerinde inceledi.

İHD’DEN ERKEN TEŞHİŞ İÇİN BÜYÜK FARKINDALIK

KETEM ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan İHD Başkanı Yasin Altuntepe, “KETEM dediğimiz Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezi tüm ülkemizde birçok noktada hizmet veriyor. İHD olarak bu konuda farkındalık oluşturmak adına 7 Kasım Salı günü 50 yaş ve üzeri 30 vatandaşımızla birlikte İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan KETEM’e giderek kanser taraması gerçekleştireceğiz. Tüm kanser türlerinde erken teşhiş, tedavinin başarısı için en önemli faktör. Tüm ilçemizi ücretsiz kanser taramalarını yaptırmak için İnegöl SHM KETEM’e davet ediyoruz. 715 17 27 nolu telefondan vatandaşlarımız bilgi alabilirler. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır.” ifadelerini kullandı.