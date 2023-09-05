Eğer ailenizde bir üst kuşakta, 65 yaş üstünde başlayan Alzheimer hastalığı hikayesi varsa sizin de riskiniz bir miktar artmaktadır. Fakat böyle bir durumda genetik test yapılmasının bir önemi yoktur. Çünkü yaşlanmayla beraber zaten Alzheimer hastalığı riski artmaktadır. Ailenizde 65 yaştan önce başlayan Alzheimer hastaları varsa ki bunlar sizin üst kuşağınızda varsa, üst kuşağın üstündeki kuşakta da varsa yani kuşak atlamadan Alzheimer hastalığı sizin ailenizde erken yaşlarda görülüyorsa bu durumda genetik test yapılmalıdır ve genetik risk çok yüksektir.