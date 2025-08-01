TFF yönetimi tarafından yapılan açıklamada, amatör futbolun yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilir gelişimi için dijitalleşmenin merkezine alındığı belirtildi.

Yeni sistemle kulüpler, evrak yetiştirme, lisans takibi ve esame listesi teslimi gibi zaman alıcı kırtasiye işlemlerinden kurtulacak. 2025-2026 sezonu itibarıyla kullanıma açılan “TFF Amatör Futbol Uygulaması”, lisans başvuru, yenileme, müsabaka esame girişleri ve oyuncu transfer işlemlerinin hem mobil hem masaüstü cihazlardan anında yapılabilmesini sağlıyor.

TFF, bu dijital altyapının sadece operasyonel kolaylık sağlamayacağını, aynı zamanda antrenörler ve kulüplerin genç oyunculara daha fazla odaklanabilmesine imkan vereceğini vurguladı. Böylece sporcu gelişimine ayrılan zaman ve kaynakların artacağı belirtildi.

Açıklamada, dijital sistemin kulüpler ve yerel yöneticilerle ortak akılla geliştirildiği, tanıtım ve eğitim süreçlerinin de eksiksiz yürütüleceği ifade edildi. Ayrıca teknik destek için TFF personelinin hazır olduğu bildirildi.

TFF, dijital lisans uygulamasının futbolun demokratikleşmesi, erişilebilirliği ve şeffaflığı adına önemli bir adım olduğunu ve her futbolcunun kariyerinin dijital ortamda kayıt altına alınmasının ülke futbolunun geleceğini inşa edeceğini kaydetti.

2025-2026 sezonunun tüm kulüplere hayırlı olması ve Fair Play ruhuyla geçmesini temenni eden TFF, Türk futbolunu dijital çağa uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.